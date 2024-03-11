Гендиректор Samsung Display Чой Джу Сун считает, что соответствующий рынок начнет стремительно развиваться в 2027-2028 году

Как сообщает Tweak Town, южнокорейская корпорация Samsung работает над Micro-OLED дисплеями, схожими по функциональности с теми, что применяются в Apple Vision Pro. Тем не менее, как считают в компании, соответствующий рынок начнет достаточно быстро развиваться только через 3-5 лет. Так, руководитель направления Samsung Display Чой Джу Сун полагает, что подобные дисплеи станут действительно востребованы только в 2027 или 2028 году. К этому же сроку компания может вывести на рынок свои решения.

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В настоящий момент Apple закупает дисплеи для своих гарнитур у Sony – комплект из пары штук стоит примерно 460-470 долларов, и это оптовая цена. Японская компания является единственным поставщиком подобного рода дисплеев, и ситуация вряд ли изменится в ближайшие пару лет. Впрочем, согласно сведениям инсайдеров, Apple не хочет полностью зависеть от Sony и активно ищет и других поставщиков экранов для своих будущих AR/VR-гарнитур, рассматривая, в частности, такие компании, как SeeYa и BOE, базирующиеся в Китае. В будущем же «яблочные», вероятно, намерены продолжить сотрудничать и с Samsung, поскольку корейская корпорация является основным поставщиком экранов для iPhone.