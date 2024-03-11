Авторы YouTube-канала Max Tech протестировали новинку

Корпорация Apple наконец-то презентовала ожидаемые фанатами бренда ноутбуки MacBook Air с диагональю экрана 13 и 15 дюймов, оснащенные CPU Apple M3. Команда YouTube-канала Max Tech оперативно обнаружила, что в стресс-тестах данный чип может разогреваться до 114 градусов по шкале Цельсия. В дальнейшем его температура снизилась до 100 градусов, но произошло это за счет троттлинга — снижения рабочих частот для защиты от перегрева.

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В ходе тестирования 15-дюймовой версии лэптопа MacBook Air обозреватели задействовали такой софт, как 3D Mark Wild Life Extreme и Cinebench 2024. Средняя (не максимальная!) температура CPU во время стресс-тестов составила 107 градусов, а GPU — 103 градуса. Как считают эксперты, это связано с отсутствием внутри корпуса ноутбука вентиляторов и использованием производителем пассивной системы охлаждения. Проблемы с перегревом были актуальны и для MacBook Air с чипом Apple M2. Что же касается более дорогостоящих моделей MacBook Pro — в них вентилятор все же задействуется. По мнению обозревателей, постоянное функционирование при температуре выше 100-105 градусов по Цельсию небезопасно, поэтому при достижении соответствующего порога M3 и снижает рабочие частоты. Уменьшение производительности CPU при этом составляет от 10% до 20%, а GPU — 25-30%.