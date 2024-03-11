Хотя по значимости для полупроводниковой индустрии он может занимать даже первое или как минимум второе место

Как сообщает Bloomberg, тайваньский технологический гигант TSMC вернулся в топ-10 наиболее дорогих компаний мира, если говорить о рыночной капитализации. Рост акций позволил компании обойти Broadcom – сейчас капитализация TSMC составляет почти 650 миллиардов американских долларов. Примечательно, что по значимости для рынка полупроводниковой продукции корпорация точно входит в топ-3, а возможно, даже занимает первое место, с учетом того, что на ее мощностях выпускаются чипы для Apple, NVIDIA, AMD, Qualcomm, MediaTek и других фирм.

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По информации аналитиков Bloomberg, TSMC вернулась в топ-10 самых дорогих компаний мира впервые с 2020 года, и в ближайшей перспективе у нее есть шансы выйти на 9 или даже 8 место. Росту акций компании способствуют такие факторы, как бум искусственного интеллекта и нейросетей, а также увеличение производственных мощностей и их расширение за пределы Тайваня. Так, специалисты Morgan Stanley и JPMorgan ожидают повышения стоимости акций TSMC еще как минимум на 10%, некоторые же другие эксперты считают подобные прогнозы даже излишне консервативными.