Хотя официально подобная возможность Apple не предусмотрена

Многие устройства корпорации Apple не поддерживают апгрейд – например, в iPhone нельзя установить карту памяти, а в MacBook – дополнительный SSD. Тем не менее, как сообщает популярный ресурс Tom’s Hardware, канадская компания VancouverMac предлагает клиентам неофициальный способ апгрейда накопителя в MacBook Air и MacBook Pro до 2 терабайт – это обойдется значительно дешевле, чем приобретать новый мобильный ПК.

Как заявляют в VancouverMac, при апгрейде специалисты не только перепаивают накопитель на новый, но и модифицируют прошивку при помощи специальной утилиты. Стоимость апгрейда компания не публикует, предлагая связаться с ее экспертами. Вероятно, у фирмы нет определенного прайс-листа, и она устанавливает стоимость в зависимости от клиента, а также модели ноутбука.

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Корпорация Apple нередко подвергается критике за свою политику по поводу апгрейда ее устройств — большинство ноутбуков сторонних производителей за исключением наиболее бюджетных допускают замену накопителя и оперативной памяти. Тем не менее, менять свою политику компания не собирается — у ее продукции и так достаточно фанатов.