Он поддерживает материнские платы с разъемами на тыльной стороне

Компания ASUS презентовала крупный корпус для игровых ПК под названием TUF Gaming GT302 ARGB. Среди его ключевых особенностей – отличная продуваемость, поддержка системных плат с нестандартным расположением портов и возможность менять местами боковые стенки. Одна из них выполнена из закаленного стекла, другая же — из металла с перфорацией. Перфорированы также передняя и верхняя панели, что обеспечивает хороший воздухообмен.

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По-умолчанию кейс оснащен четырьмя предустановленными 140-миллиметровыми вентиляторами с ARGB-иллюминацией. К ним можно добавить еще три. Поддерживаются и СЖО: 360-миллиметровый радиатор можно вывести на верхнюю панель, которая, кстати, полностью съемная. Разъемов для накопителей, к сожалению, маловато — суммарно 4. Зато шасси может похвастаться продвинутой системой прокладки кабелей и поддержкой графических ускорителей длиной до 407 мм. Габаритный блок питания также установить не проблема. А вот некоторые воздушные суперкулеры в TUF Gaming GT302 ARGB не влезут – ограничение по высоте радиатора составляет 165 мм. Решение будет предлагаться в черном и белом вариантах цветового оформления. О стоимости информации пока нет.