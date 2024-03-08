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[Zero]
Работники Samsung могут устроить забастовку из-за недостаточного повышения зарплат
Ведутся переговоры между руководством компании и профсоюзом

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Как сообщает популярный ресурс Gizmochina, впервые за 55 лет южнокорейская корпорация Samsung может столкнуться с забастовкой работников. В настоящий момент, представляющий интересы сотрудников профсоюз ведет переговоры с руководством компании, и озвученные сторонами позиции далеки от компромисса. Работники хотят увеличения заработной платы на 8.9%, фирма же, готова повысить ее только на 2.8%, а также предоставить некоторые дополнительные льготы. Изначально же, в Samsung вообще планировали увеличить уровень зарплат только на 2.5% без каких-либо льгот.

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Похожая ситуация складывалась и в 2022 году – тогда профсоюз также мог провести забастовку, но в итоге ее не случилось. Сейчас, по оценкам экспертов, ситуация серьезнее, а вероятность невыхода сотрудников на работу и возникновения протестов выше, поскольку расхождения в позициях переговорных сторон достаточно велики. Вряд ли Samsung согласятся на повышение зарплат более, чем на 4-5% даже под угрозой забастовки, при этом работники также не планируют отступать от озвученных профсоюзом требований.

#samsung #экономика #зарплаты #профсоюз
Источник: gizmochina.com
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