Такая поместится далеко не в каждый корпус

Как сообщает Expreview, компания Zotac презентовала модификацию графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 4090D под названием PGF. Ее главная особенность – в габаритах. Современных геймеров не удивить видеокартами длиной 300-330 мм, но Zotac далеко превзошла этот диапазон — длина RTX 4090D PGF составляет 381 мм. Такая модель влезет далеко не в каждый корпус, причем во многих случаях пользователю придется демонтировать или переставлять корзины для накопителей. Зато у рассматриваемой модификации нет никаких проблем с охлаждением — в пике без увеличения TGP и напряжения она не нагревается даже до 65 градусов, при этом уровень шума остается сравнительно невысоким по меркам топовых видеокарт.

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Стоит напомнить, что RTX 4090D — это специальная версия RTX 4090, выпущенная NVIDIA для китайского рынка из-за американский санкций, запрещающих поставки в Поднебесную ряда специализированных ускорителей ИИ-вычислений и базовой версии «четыре тысячи девяностой», которая также может успешно использоваться для подобных целей. Но NVIDIA не привыкать обходить законодательные и регуляторные ограничения: компания немного урезала характеристики RTX 4090 и выпустила для Китая RTX 4090D (Dragon).