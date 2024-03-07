На маркетплейсы и агрегаторы поступает много жалоб от недовольных потребителей

Как сообщает издание «Коммерсант», Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) объявила, что IT-компании, включая маркетплейсы и агрегаторы, могут быть выведены из под моратория на проверки бизнеса. Если такое решение будет принято, то оно коснется таких крупных площадок, как Wildberries и Ozon. В компаниях заверили, что остановка моратория, если она случится, никак не повлияет на их работу.

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В Минцифры уточнили, что если для ряда участников рынка мораторий и будет отменен, для большинства фирм он продолжит действовать. Что же касается Wildberries и Ozon – по информации журналистов, ранее ФАС установила, что суммарно эти два маркетплейса занимают более 80% отечественного рынка. Также в последнем квартале 2023 года глава ведомства Максим Шаскольский говорил о многочисленных жалобах со стороны как пассажиров, так и водителей на сервис Яндекс.Такси. Судя по тематическим ресурсам и социальным сетям, граждане часто недовольны и маркетплейсами – в частности, обилием на них контрафактной и низкокачественной продукции, а также сложностями во взаимодействии с технической поддержкой, которая во многих случаях оказывается "практически бесполезной".