Подобной практики придерживаются во многих странах

Как сообщает Datacenter Dynamics, новый дата-центр корпорации Microsoft, который сейчас строится в муниципалитете Хойе Таструп поблизости от столицы Дании Копенгагена, будет при помощи вырабатываемого при работе побочного тепла обогревать около 6000 домов. Это типичная практика, применяемая во многих странах — дата-центры, как правило, выделяют много тепла, и глупо его не использовать. Если все пойдет по плану, первые литры нагретой на объекте воды попадут в радиаторы отопления жителей в 2025-2026 году. При этом стоит отметить, что в самом дата-центре вода будет нагреваться только до 25-30 градусов по шкале Цельсия, но подогревать ее до более высоких температур в любом случае будет значительно дешевле, чем греть изначально холодную воду.

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Строительство ЦОД в упомянутом районе было запланировано Microsoft еще в 2022 году. Использовать подогретую на объекте воду в качестве «побочного продукта», удешевляющего отопление решили уже тогда. Как считают эксперты, строительство дата-центров в холодных регионах не только экономически выгодно для самих компаний, но и способно приносить пользу проживающим на выбранной территории гражданам.