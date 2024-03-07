реклама
Как сообщает ресурс Windowscentral, ссылаясь на данные StatCounter, доля операционной системы Windows 10 на мировом рынке по-прежнему значительно выше, чем доля более свежей Windows 11 — 67,23% против 28,18%. При этом многие опросы показывают, что пользователи считают Windows 11 «необязательной» и «проходной», поскольку она приносит не так много очевидных новшеств по сравнению с предыдущей версией ОС, как Windows 10 по сравнению с Windows 8/8.1. При этом поддержка «десятки» по нынешней информации прекратится в октябре 2025 года, хотя Microsoft может ее продлить под давлением общественности и под влиянием объективных обстоятельств.
реклама
Примечательно, что статистика популярного игрового сервиса Steam от компании Valve демонстрирует иные результаты: геймеры более склонны устанавливать последнюю версию ОС, нежели пользователи, не увлекающиеся компьютерными играми. Более 40% Steam-геймеров используют Windows 11, хотя доля Windows 10 по-прежнему выше и превышает 50%. Тем времени корпорация Microsoft даже вернулась к агрессивной полноэкранной рекламе, предлагая владельцам ПК и ноутбуков с «десяткой» бесплатно обновиться. Но некоторые устройства не соответствуют минимальным системным требованиям, хотя их и можно обойти. Большинство же отказывающихся от апдейта просто не видят в нем смысла.