При этом геймеры переходят на новую ОС более активно, чем пользователи, не увлекающиеся играми

Как сообщает ресурс Windowscentral, ссылаясь на данные StatCounter, доля операционной системы Windows 10 на мировом рынке по-прежнему значительно выше, чем доля более свежей Windows 11 — 67,23% против 28,18%. При этом многие опросы показывают, что пользователи считают Windows 11 «необязательной» и «проходной», поскольку она приносит не так много очевидных новшеств по сравнению с предыдущей версией ОС, как Windows 10 по сравнению с Windows 8/8.1. При этом поддержка «десятки» по нынешней информации прекратится в октябре 2025 года, хотя Microsoft может ее продлить под давлением общественности и под влиянием объективных обстоятельств.

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Примечательно, что статистика популярного игрового сервиса Steam от компании Valve демонстрирует иные результаты: геймеры более склонны устанавливать последнюю версию ОС, нежели пользователи, не увлекающиеся компьютерными играми. Более 40% Steam-геймеров используют Windows 11, хотя доля Windows 10 по-прежнему выше и превышает 50%. Тем времени корпорация Microsoft даже вернулась к агрессивной полноэкранной рекламе, предлагая владельцам ПК и ноутбуков с «десяткой» бесплатно обновиться. Но некоторые устройства не соответствуют минимальным системным требованиям, хотя их и можно обойти. Большинство же отказывающихся от апдейта просто не видят в нем смысла.