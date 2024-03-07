Возможно, оно будет использоваться и для отвода тепла от твердотельных накопителей

Как сообщает популярный ресурс Videocardz, компания ADATA представила специальное термопокрытие для модулей оперативной памяти, частично выполняющее функции радиатора. Если верить заявлениям производителя, оно способно понизить работую температуру чипов памяти примерно на 10% — при высокой нагрузке это около 8-9 градусов по шкале Цельсия. При этом от традиционных радиаторов фирма отказываться также не собирается – термопокрытие можно использовать в сочетании с ними. Также оно может принести пользу в охлаждении современных твердотельных накопителей форм-фактора M.2 2280 и подобных.

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В настоящий момент ADATA планирует использовать новое покрытие в высокоскоростных модулях оперативной памяти — DDR5-8000+. В дальнейшем оно может появиться и в более доступной продукции, хотя оснащать им недорогие низкочастотные планки ОЗУ нет практического смысла – они и так не перегреваются, при этом их стоимость неизбежно повысилась бы. Первые модули и комплекты памяти ADATA с термопокрытием появятся в продаже во втором-третьем квартале 2024 года. Помимо этого, на выставке Computex 2024, которая состоится летом, или перед ней, компания планирует презентовать линейки ОЗУ LANCER NEON RGB и LANCER RGB с таким же покрытием.