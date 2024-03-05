Пока неизвестно, пойдут ли стороны на досудебное соглашение

Как сообщает CNBC, бывшие сотрудники соцсети Twitter, купленной эксцентричным американским миллиардером Илоном Маском и переименованной в X, подали очередной иск в суд против предпринимателя и теперь принадлежащей ему компании. В числе истцов — бывший гендир Twitter Параг Агравал, финдиректор Нед Сигал и высокопоставленные работники юридического отдела. Уволенные полагают, что компания задолжала им около 128 миллионов долларов выходных пособий.

Адвокаты истцов заявляют, что Маск противодействовал выплате упомянутых пособий исходя из желания личной мести, а также стремясь снизить или частично возместить свои расходы. Также позиция заявителей заключается в том, что Илон якобы наживался на сотрудниках, арендодателях, партнерах, поставщиках и других лицах с момента приобретения Twitter. Подобного рода высказывания можно расценивать как отсылающие к более, чем 25 поданным в адрес миллиардера или его компании искам. Адвокаты напоминают и о словах Маска, сказанных им своему биографу Уолтеру Айзексону – миллиардер якобы заявил, что намерен сэкономить на выходных пособиях для бывших работников Twitter, сохранив тем самым около 200 миллионов долларов.