На международном рынке аппарат был доступен и ранее

Как сообщает популярный ресурс Gizmochina, защищенный смартфон Unihertz Tank 3 вышел на китайском рынке – релиз устройства на глобальном рынке произошел ранее. Среди ключевых особенностей аппарата можно отметить наличие защиты от пыли и влаги в соответствии с требованиями стандарта IP68, ударопрочность, встроенный дальномер, яркий фонарик, а также аккумуляторную батарею сверхвысокой емкости – 23 000 мА*ч. Поддерживается и сверхскоростная зарядка мощностью 120 Вт, позволяющая быстро пополнить запас энергии.

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Модель основана на SoC MediaTek Dimensity 8200 и может похвастаться 16 гигабайтами оперативной памяти и 512-гигабайтным флеш-накопителем. Также смартфон оснащен 6.8-дюймовым FullHD+ экраном с частотой обновления 120 Гц. Основной блок камер включает в себя датчики на 200 Мп, 64 Мп и 50 Мп, фронтальная камера — 50-мегапиксельная. Весит Unihertz Tank 3 немало — 666 г, что же касается его толщины – она составляет 31 мм. Приобрести устройство в Китае можно примерно за 650 долларов США, при этом на глобальном рынке его стоимость по необъяснимым причинам ниже — 500 долларов.