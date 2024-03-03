А со временем может стать и первым

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, корпорация NVIDIA стала вторым по величине клиентом тайваньского полупроводникового гиганта TSMC после Apple. Это весьма выгодный сценарий для обоих партнеров, поскольку нынешний бум искусственного интеллекта и нейросетей приносит огромную прибыль ключевым компаниям отрасли. А NVIDIA и TSMC как раз такими являются, хотя вторая выступает скорее как производитель, работающий с непосредственно разрабатывающими ИИ-ускорителями фирмами.

Согласно проверенному экспертами отчету TSMC, NVIDIA в 2023 году суммарно сделала заказов у компании на 7.73 миллиарда американских долларов. Это 11% от общей суммы заказов производителя. Впрочем, до Apple с ее 17.5 миллиардов и 25% «зеленым» пока далеко, хотя некоторые аналитики предрекают, что NVIDIA за счет выпуска ИИ-ускорителей и других специализированных GPU не только догонит и перегонит «яблочных», но и станет самой дорогой компанией в мире, поскольку конкурентам потребуется значительное время, чтобы сократить отставание от корпорации Дженсена Хуанга. Так, глава OpenAI Сэм Альтман пока лишь ищет в Саудовской Аравии финансирование для создания фирмой собственных ИИ-ускорителей.