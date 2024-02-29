Процент возвратов также сравнительно невысок для столь инновационного продукта

Как заявил один из наиболее авторитетных аналитиков, специализирующихся на продукции корпорации Apple, Минг-Чи-Куо из TF Securities, спрос на гарнитуру смешанной реальности Vision Pro оказался даже выше ожиданий «яблочных» — согласно обновленным прогнозам, в 2024 году в США удастся реализовать не менее 200-250 тысяч экземпляров, и это при весьма внушительной цене устройства — от 3500 до 4000 долларов без учета стоимости аксессуаров.

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На старте продаж СМИ рапортовали об относительно высоком уровне возвратов девайса, но сейчас он, по данным Минг-Чи-Куо, упал до 1%. Что же касается сроков поставки – они наконец-то сократились до приемлемых для большинства покупателей 3-5 дней. Эксперт получил информацию о том, что Apple наращивает объемы выпуска Vision Pro. В скором времени гарнитура может начать официально продаваться в ряде англоговорящих стран, а в дальнейшем — и в странах, где говорят на испанском, французском, немецком, итальянском, португальском или китайском. Сейчас компания занимается локализацией VisionOS, хотя для какого количества языков – неизвестно.