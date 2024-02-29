Причем сразу как минимум три штуки

Представители банка «Тинькофф» сообщили о появлении в магазине приложений App Store поддельного ПО, никак не связанного с компанией, но незаконно использующей ее символику. В банке порекомендовали не скачивать и не устанавливать эти приложения, а если они уже были установлены и использовались – незамедлительно связаться со службой поддержки, которая поможет сохранить или вернуть денежные средства и поменять авторизационные данные.

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Банк «Тинькофф», как и ряд других крупных российских банков, находится под санкциями США и Евросоюза, поэтому его приложения удаляются из App Store. И если в случае с Android пользователи могут установить ПО из сторонних источников, то операционная система iOS такого не позволяет. Уже в этом году ситуация изменится – законодательство ЕС обязало Apple разрешить установку приложений из сторонних источников, но пока такая возможность недоступна. К тому же, непонятно, будет возможность устанавливать софт не из App Store только у граждан стран Евросоюза, или у граждан других стран – тоже. Впрочем, в России планируют разработать и принять аналогичный законопроект.