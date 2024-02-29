На это указывают игровые файлы

Линейка шутеров Counter-Strike всегда воспринималась сообществом геймеров как мультиплеерная и соревновательная, но, как сообщил датамайнер под ником ThourCS2, в недавно вышедшей игре Counter-Strike 2 в будущем может появиться сюжетная кампания. К таким выводам энтузиаст пришел, когда, разбирая файлы игры, обнаружил в них упоминания субтитров, катсцен и других материалов.

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По оценкам обозревателей и экспертов, появление в CS2 сюжетной кампании — сценарий вполне вероятный, причем кампания эта может быть как однопользовательской, так и многопользовательской. Также набор сценариев позволит новым игрокам отточить свои навыки владения разными видами оружия. Здесь можно вспомнить пример популярной стратегии Warcraft 3 – многие игроки сначала проходили сюжетные кампании, осваивая основы игры, а потом уже заходили в мультиплеер и пробовали свои силы против живых соперников. При этом большинство любителей Counter-Strike относятся к идее появления сюжетной кампании положительно или нейтрально – лишь бы это не повредило мультиплееру. Нашлись на тематических ресурсах, впрочем, и возмутившиеся новости геймеры – по их мнению, Valve в первую очередь стоит усовершенствовать свой античит, который далеко не всегда распознает игроков, использующих жульническое ПО.