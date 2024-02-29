Она быстрее любых SATA III SSD

Южнокорейская корпорация Samsung презентовала необычную карту памяти MicroSD. Ее необычность заключается в том, что максимальная скорость передачи данных составляет внушительные 800 МБ/с — больше, чем у любых твердотельных накопителей с интерфейсом SATA III. Карта будут обладать защитой от перегрева, что же касается емкости подобного рода носителей – изначально производитель предложит только 256-гигабайтную версию.

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Чтобы раскрыть преимущества повышенной скорости, устройство должно обладать поддержкой интерфейса SD Express — таких довольно мало. Планирует Samsung выпустить и новые терабайтные карты памяти стандарта MicroSD (UHS-1) емкостью 1 ТБ на основе собственной флеш-памяти V-NAND восьмого поколения. Ожидать обеих новинок следует во второй половине 2024 года, при этом информации о их стоимости, даже примерной, пока нет. Впрочем, можно предположить, что, как и любые другие передовые технические продукты, они будут стоить довольно дорого. Такие карты памяти могут быть востребованы для скоростной фотографии и записи видео сверхвысокого разрешения или с большим числом кадров в секунду, и, соответственно, высоким битрейтом.