Официально устройство в Поднебесной пока не продается

Гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro получила весьма разнообразные отзывы со стороны обозревателей и покупателей — одни пишут о невероятном опыте ее использования, другие же жалуются на неудобные моменты вроде отсутствия возможности закрепить окна в поле зрения, а также на неприятные побочные эффекты, такие, как укачивание, дереализация и усталость глаз и шеи. Официально устройство пока продается только в США, но желающие его опробовать находятся и во многих других странах, причем в сравнительно большом количестве.

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Так, в Китае арендовать Vision Pro можно примерно за 100 долларов в день или за 15 долларов в час – один из таких сервисов, расположенных в Пекине, успел поработать уже с более, чем 10 тысячами клиентов. Условия аренды разные – некоторые компании и предприниматели требуют залог в размере не менее 4200 долларов, другие же обходятся без этого, но устанавливают специальные условия – например, запрет покидать магазин во время тестирования девайса. Также ряд фирм предлагает возможность выкупить опробованное устройство. Ожидается, что официально приобрести гарнитуру в Китае можно будет уже в апреле или мае 2024 года.