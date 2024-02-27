Об этом предупреждает Агентство по страхованию вкладов

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» выпустила заявление о появлении в сети большого количества фейковых интернет-ресурсов, выдающих себя за связанные с Qiwi банком или платежной системой Qiwi. Подобного рода ресурсы массово создаются мошенниками на протяжении уже нескольких дней в связи с отзывом у Qiwi банка лицензии — зарегистрированы более тысячи доменов в различных доменах с именами вроде Qi-wi, Qiw1 и подобными. На самом же деле пополнить Qiwi кошелек в настоящий момент невозможно, что же касается возврата средств — актуальная информация имеется на официальном сайте площадки.

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Под предлогом помощи в возврате денег или пополнении Qiwi кошелька мошенники выманивают у граждан финансовые, персональные и авторизационные данные. Как отмечают эксперты по информационной безопасности, злоумышленники в очередной раз оперативно подстроились под актуальный информационный повод. Следующим таким поводом с высокой вероятностью станут мартовские президентские выборы – следует ожидать появления массы рассылок, приглашающих на фишинговые сайты для голосования, а также фейковых розыгрышей призов.