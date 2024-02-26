Нормативно-правовой акт вступит в силу в 2025 году

Как сообщают СМИ, в частности, «Фонтанка», президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий гражданам устанавливать для себя запрет на получение кредитов и займов. Вступит в силу нормативно-правовой акт спустя год – 1 марта 2025 года. Самозапрет можно будет установить как для банков, так и для микрофинансовых организаций. Как установить, так и снять запрет можно будет, посетив МФЦ или в режиме онлайн, при помощи портала «Госуслуги». Информация о запрете будет отображаться в бюро кредитных историй.

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Большинство экспертов положительно оценивают подписанный президентом закон: граждане, не обладающие достаточным уровнем финансовой дисциплины, смогут установить для себя запрет на получение кредитов и займов. Конечно, этот запрет можно в любой момент отменить, но само его наличие уже является неким сдерживающим фактором. Аналогичная мера присутствует и в законодательстве ряда других стран. Ее можно сравнить с установкой самозапрета на азартные игры, такие, как ставки на спорт, казино или покер — люди с лудоманией таким образом могут защитить себя от потери денежных средств.