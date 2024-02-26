Такие данные приводит "Коммерсант" со ссылкой на источники

Как сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на информацию, полученную от ритейлеров, аналитиков и своих источников на соответствующих рынках, цифровая и бытовая техника в России в 2023 году в среднем подорожала на 10-15%. Больше других прибавили в цене смартфоны корпорации Apple – iPhone стали дороже на 30-40%. По мнению опрошенных журналистами экспертов, на цены повлияли волатильность курсов валют, увеличение Центробанком ключевой ставки и ставшие уже привычными логистические проблемы, к которым теперь добавился еще и конфликт в Красном море.

Руководитель направления «Телеком» diHouse Андрей Малютин полагает, что наиболее важным фактором, способствующим удорожанию техники на российском рынке, является падение курса национальной валюты, которое удалось остановить только при помощи мер, предпринятых Центробанком и правительством. При этом срок действия указа президента о продаже крупными экспортерами части валютной выручки истекает в марте, и будет ли он продлен – в настоящий момент неизвестно.

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По данным торговых сетей и маркетплейсов, россияне стали чаще приобретать бюджетные смартфоны китайских и российских брендов, а также ноутбуки без предустановленной операционной системы. Что же касается прогнозов на 2024 год – здесь мнения разделились. Некоторые собеседники журналистов «Коммерсанта» считают, что значительного увеличения цен не будет, другие же настроены более пессимистично и полагают, что без поддержки курс рубля снова улетит за психологическую отметку в 100 единиц за доллар, что повлечет за собой удорожание импортной электроники.