Для гейминга они не подойдут, а вот для многопоточного ПО могут стать оптимальным вариантом

Как сообщает популярный ресурс Videocardz, корпорация Intel анонсировала в рамках мероприятия MWC 2024 новые процессоры для центров обработки данных (ЦОД) — Xeon Sierra Forest. Ключевые особенности новой линейки — отсутствие производительных ядер, а также огромное количество энергоэффективных ядер, до 288 штук. Если верить заявлениям Intel, то такие CPU демонстрируют в хорошо распараллеливаемых задачах до 2.7 раза более высокую производительность на стойку, чем Ice Lake или Cascade Lake.

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По мнению ряда экспертов, новая линейка процессоров Intel Xeon является ознаменованием сдвига в сфере телекоммуникаций: количество ядер стало важнее, чем одноядерная производительность, хотя в ряде других сценариев использования такой подход не работает. Важную роль играет и энергоэффективность используемых в ЦОД технических решений. По данным Intel, процессоры Sierra Forest потребляют примерно на 30% меньше энергии, чем модели предыдущего поколения. Когда именно CPU новой линейки поступят в продажу – пока неизвестно, но производитель обещает, что это случится в 2024 году.