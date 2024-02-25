Это обновленная версия модели предыдущего года

Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, уже завтра, 26 февраля поступит в продажу портативная консоль OneXPlayer 2 Pro на базе CPU AMD Ryzen 7 8840U.

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Устройство можно считать обновлением прошлогодней модели, поскольку по технической части оно от нее отличается мало. Решение может похвастать крупным 8.4-дюймовым дисплеем с разрешением 2560 на 1600 пикселей, наличием до 64 гигабайт оперативной памяти LPDDR5X-7500 и до 4 терабайт на твердотельном накопителе. Таким образом производитель пытается выделиться на фоне именитых конкурентов, включая ASUS, MSI и Lenovo.

Среди фишек OneXPlayer 2 Pro можно отметить поддержку стилуса и съемные боковые контроллеры. Ожидается, что девайс будет не будет дешевым – предположительно, он стоить дороже, чем Legion Go. В целом же, рынок портативных консолей за последние годы значительно расширился – производители вовремя заметили увеличившийся спрос на подобного рода устройства, более компактные, чем ноутбуки, и более удобные для гейминга, чем смартфоны.

Стоп-фактором во многих случаях является высокая стоимость, поэтому в 2024-2025 году следует ожидать выпуска более бюджетных гаджетов.