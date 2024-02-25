ИИ-бум позволяет компании ставить рекорды роста

Как сообщает MarketWatch, капитализация корпорации NVIDIA превысила ВВП Испании, Южной Кореи и России – впереди остаются только 11 стран. Если же говорить о конкурирующих фирмах, в настоящий момент по капитализации компания уступает на американском рынке только Microsoft и Apple, и хотя разница выглядит огромной – около триллиона долларов, многие эксперты считают, что NVIDIA в ближайшие 2-3 года может перегнать своих конкурентов из числа технологических гигантов.

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Специалисты MarketWatch подчеркивают, что сравнивать капитализацию корпораций и ВВП государств не совсем корректно, тем не менее, такое сравнение способно дать общее представление о масштабах деятельности той или иной фирмы. Если говорить об NVIDIA, то взрывной рост компании обеспечил и продолжает обеспечивать бум искусственного интеллекта и нейросетей — «зеленые» являются ключевым поставщиком специализированных ускорителей вычислений для этого рынка. Впрочем, конкуренты не намерены мириться с таким положением дел — так, глава OpenAI Сэм Альтман провел ряд переговорных сессий с саудовскими инвесторами с целью получить финансирование для запуска собственного производства ИИ-ускорителей на мощностях тайваньского полупроводникового гиганта TSMC. Но даже в случае успеха, реализация такого плана займет годы, при этом NVIDIA также будет развивать свои успехи. Уже сейчас реализация ИИ-ускорителей приносит ей в разы больше прибыли, чем продажа игровых видеокарт.