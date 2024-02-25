Недовольство граждан подсвечивает проблемы в системе ОМС

Как сообщает Газета.ру, министр здравоохрания РФ Михаил Мурашко рассказал о том, чем больше всего недовольны граждане страны в нынешней системе оказания медицинской помощи. По словам главы Минздрава, опросы показывают, что больше всего россиянам не нравится длительное время ожидания у кабинета врача, а также проблемы, связанные с записью на прием к доктору. Мурашко заявил, что необходимо работать над данным блоками и совершенствовать систему ОМС.

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Недовольство граждан часто подсвечивает реальные проблемы в той или иной отрасли, и здравоохранение в данном случае – не исключение. Так, запись на прием ко врачу открывается за 2 недели, и во многих регионах все свободные слоты в расписании разбирают буквально за минуты. Стоит отметить, что при многих заболеваниях пациент не может ждать приема врача 2 недели – помощь требуется оказать в течение дней или даже часов, иначе состояние больного ухудшится. К тому же, как показывают комментарии на профильных медицинских форумах и в тематических сообществах в социальных сетях, россияне часто предпочитают обращаться в платные клиники, поскольку не удовлетворены не только системой записи к доктору и сроками ожидания, но и качеством оказываемых медицинских услуг в рамках системы ОМС.