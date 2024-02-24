В области специализированных ускорителей для задач искусственного интеллекта

Как сообщает Reuters, корпорация NVIDIA в своей заявке, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам, впервые назвала китайскую компанию Huawei одним из своих главных конкурентов. Как предполагают эксперты, речь идет о конкуренции на рынке специализированных ускорителей, предназначенных для задач искусственного интеллекта и нейросетей.

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Стоит отметить, что Huawei действительно работает как над аппаратными, так и над программными решениями в области ИИ. В свою очередь, NVIDIA зарабатывает на ИИ-ускорителях в разы больше, чем на игровых видеокартах. И хотя компания Дженсена Хуанга не планирует отказываться от выпуска графических ускорителей для геймеров, почти любой бизнес ориентирован на извлечение и максимизацию прибыли. На рынке видеокарт это было наиболее заметно в разгар криптовалютной лихорадки, когда большинство устройств доставалось майнерам, а не любителям видеоигр. Сейчас же, вероятно, максимум чипов пойдет крупным компаниям, занимающимся развитием ИИ, а для игровых GPU мощности TSMC будут задействоваться если и не по остаточному принципу, то и явно не по максимальному приоритету.