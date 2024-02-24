При этом связь пятого поколения функционирует далеко не во всех странах

Как сообщает исследовательская компания Counterpoint Research, число реализованных по всему миру смартфонов с поддержкой сетей связи пятого поколения (5G) перевалило за 2 миллиарда экземпляров, причем эта отметка была преодолена еще в конце 2023 года. Больше всего таких мобильных устройств на двоих реализовали две компании – американская Apple и южнокорейская Samsung. На них приходится более 1 миллиарда проданных 5G-смартфонов.

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2 миллиарда 5G-смартфонов были реализованы быстрее, чем в свое время 2 миллиарда 4G-устройств, что, впрочем, легко объясняется увеличением доступа к современным технологиям в развивающихся странах, а также быстрым удешевлением моделей с поддержкой сетей связи пятого поколения. При этом во многих странах, где 5G-смартфоны продаются достаточно активно, все еще нет или почти нет поддержки соответствующих сетей. Касается это и России. Впрочем, например, в США и Южной Корее 5G-сетями пользуются уже десятки миллионов человек, а в Китае – сотни миллионов. Что же касается РФ — начало ввода в массовую эксплуатацию 5G в крупных городах ожидается в 2026 году, но эти сроки могут быть сдвинуты.