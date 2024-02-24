Некоторые из них выпущены более 15 лет назад

Как сообщает популярный ресурс Tom’s Hardware, компания Dynabook Americas (ранее Toshiba) анонсировала масштабную кампанию по отзыву 15.5 миллионов адаптеров питания ноутбуков Toshiba, проданных в США и Канаде. Примечательна эта кампания отзыва тем, что речь идет о мобильных ПК, реализованных с 2008 по 2015 год, гарантийный срок которых уже давно закончился, и многие из которых уже не эксплуатируются владельцами.

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По информации журналистов, бракованные адаптеры могут перегреваться, плавиться и даже воспламеняться — в компанию за последнее время поступили сотни сообщений – в основном касающихся перегрева, но не только. Так, более 40 человек получили при работе с адаптером ожоги первой или второй степени. При этом некоторые эксперты недоумевают – если проблема такая распространенная, почему адаптеры не были отозваны ранее, и почему на профильных ресурсах о ней не было актуальных тредов с большим количеством активных участников. Сообщается, что пользователям следует заменить адаптер, даже если он функционирует нормально, без чрезмерного нагрева, поскольку проблема может проявиться в любой момент.