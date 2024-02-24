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Как сообщает популярный ресурс Tom’s Hardware, компания Dynabook Americas (ранее Toshiba) анонсировала масштабную кампанию по отзыву 15.5 миллионов адаптеров питания ноутбуков Toshiba, проданных в США и Канаде. Примечательна эта кампания отзыва тем, что речь идет о мобильных ПК, реализованных с 2008 по 2015 год, гарантийный срок которых уже давно закончился, и многие из которых уже не эксплуатируются владельцами.
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По информации журналистов, бракованные адаптеры могут перегреваться, плавиться и даже воспламеняться — в компанию за последнее время поступили сотни сообщений – в основном касающихся перегрева, но не только. Так, более 40 человек получили при работе с адаптером ожоги первой или второй степени. При этом некоторые эксперты недоумевают – если проблема такая распространенная, почему адаптеры не были отозваны ранее, и почему на профильных ресурсах о ней не было актуальных тредов с большим количеством активных участников. Сообщается, что пользователям следует заменить адаптер, даже если он функционирует нормально, без чрезмерного нагрева, поскольку проблема может проявиться в любой момент.