Также компании запрещено продавать их в дальнейшем

Федеральная торговая комиссия (FTC) США 22 февраля объявила, что запретит компании Avast торговать данными пользователей. Также в рамках урегулирования обвинений фирме придется выплатить штраф в размере 16.5 миллионов американских долларов. Выяснилось, что компания в нарушение своих обязательств продавала информацию о посещении пользователями веб-страниц, хотя обещала, что ее продукты защитят конфиденциальность клиентов.

Согласно данным FTC, предоставляемые Avast браузерные расширения годами собирали сведения о действиях пользователей в интернете, включая историю посещений и используемые поисковые запросы. Собранная информация реализовывалась более, чем ста различным партнерам через дочернюю компанию Jumpshot, которая была закрыта в 2020 году. Комментируя инцидент, в Avast заявили, что с закрытием этой фирмы «прекратили описанную практику». Тем не менее, очевидно, что компания продавала данные десятков, а возможно, и сотен миллионов своих клиентов — всего у ее продуктов насчитывалось более 400 миллионов пользователей.