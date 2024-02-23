Сообщается уже о нескольких таких случаях

В сети стали появляться жалобы на растрескивание стекла гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro, которую в самой компании предпочитают называть пространственным компьютером. На Reddit описано уже несколько похожих случаев — по центру стекла в районе переносицы возникает вертикальная трещина. Рапортующие о браке пользователи утверждают, что не роняли гарнитуру, не ударяли ее и не подвергали резким сменам температурного режима.

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При этом все пострадавшие отмечают, что трещина появилась после того, как они оставили Vision Pro на зарядке на ночь в дорожном футляре. Некоторые эксперты по гаджетам уже предположили, что гарнитура в таких случаях сильно нагревается, что и приводит к растрескиванию стекла. Вероятно, Apple уже изучает проблему, но первым столкнувшимся с проблемой клиентам компания предложила ремонт за 300 долларов в рамках программы AppleCare. Впрочем, если проверки покажут, что трещина появляется по причине брака, ремонт все-таки будет бесплатным. С учетом того, что Vision Pro предлагается по цене от 3.5 тысяч долларов, возникновение подобных проблем ожидаемо вызвало недовольство в сообществе фанатов «яблочной» продукции.