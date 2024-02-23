Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero]
Стекло Apple Vision Pro может растрескиваться без внешнего воздействия
Сообщается уже о нескольких таких случаях

реклама

В сети стали появляться жалобы на растрескивание стекла гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro, которую в самой компании предпочитают называть пространственным компьютером. На Reddit описано уже несколько похожих случаев — по центру стекла в районе переносицы возникает вертикальная трещина. Рапортующие о браке пользователи утверждают, что не роняли гарнитуру, не ударяли ее и не подвергали резким сменам температурного режима.

реклама

При этом все пострадавшие отмечают, что трещина появилась после того, как они оставили Vision Pro на зарядке на ночь в дорожном футляре. Некоторые эксперты по гаджетам уже предположили, что гарнитура в таких случаях сильно нагревается, что и приводит к растрескиванию стекла. Вероятно, Apple уже изучает проблему, но первым столкнувшимся с проблемой клиентам компания предложила ремонт за 300 долларов в рамках программы AppleCare. Впрочем, если проверки покажут, что трещина появляется по причине брака, ремонт все-таки будет бесплатным. С учетом того, что Vision Pro предлагается по цене от 3.5 тысяч долларов, возникновение подобных проблем ожидаемо вызвало недовольство в сообществе фанатов «яблочной» продукции.

#apple #гаджеты #гарнитура #vision pro #девайсы #смешанная реальность #пространственный компьютер
Источник: reddit.com
+
Написать комментарий (0)
В сети появились рендеры будущего складного устройства от компании Google
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России освоили производство сварочных аппаратов необходимых для строительства ледоколов
5
Япония инвестирует миллиарды долларов в проект Rapidus, чтобы вернуть лидерство в производстве чипов
+
Рубцовский машиностроительный завод отправил в войска новую партию БМП-1АМ Басурманин
2
В пятницу США впервые с 1972 года попытается посадить свой космический аппарат на Луну
2
«Ростех» показал ангар с четырьмя модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-160М
12
Концерн "Калашников" наращивает производственные мощности для выпуска боеприпасов
+
Инженер Tesla ответил на многочисленные заявления о том, что Cybertruck ржавеют под дождем
3
Россия проявляет интерес к сотрудничеству с Турцией по проекту истребителя Kaan
4
Встроенной графики Ryzen 7 8700G оказалось достаточно для Cyberpunk 2077 с трассировкой лучей
9
Android-приложение Google Assistant теперь по умолчанию является Gemini
1
Новый оптический диск вмещает 200 Тбайт данных
8
Процессоры Intel Core i9-13900K/14900K повреждаются из-за чрезмерного ограничения мощности
26
Акции Nvidia подскочили вверх после заявления компании, что ИИ достиг «переломного момента»
+
Россия задает новый вектор в космической отрасли: от военных спутников до инновационных ракет
2
Турецкий истребитель пятого поколения «KAAN» совершил первый полет
6
Warframe теперь доступна для загрузки на iPhone и iPad
+
В Испании нашли бронзовую кисть руки с древней надписью на языке предков басков
+
Названы смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco, которые уже получили HyperOS
1
Huawei Enjoy 70z получит аккумулятор 6000 мАч, 256 ГБ встроенной памяти и HarmonyOS 4
+
Сталкивающимся со сбоями в играх Unreal Engine владельцам ЦП Intel рекомендуют проверить разгон
5

Популярные статьи

Eurasian Times: Украина планирует применить против России новые истребители 5-го поколения KAAN
12
10 недорогих процессоров для игровых ПК с лучшим соотношением цены и производительности в 2024 году
16
ТОП-7 шестиядерных процессоров для игр — рейтинг 2024 года
32
Минусы виртуальных игровых сборок ПК и почему новичку стоит быть с ними осторожным
13
7 процессоров AMD на все случаи жизни, подходящие для апгрейда и новой сборки ПК
12
Eurasian Times: "лучший" танк НАТО Challenger 3 приступил к испытаниям в Германии
14
5 причин купить в 2024 году SSD-накопитель большего объема, чем нужен вам прямо сейчас
117
Собираем народный ПК для самых требовательных игр 2024 года, не переплатив ни одного рубля
23
Китай представил свой самый передовой ударный беспилотник GJ-11, способный воевать с кораблями США
4
Собираем ПК с помощью трёх разных чат-ботов
9

Сейчас обсуждают

Влад Иванов
16:49
На твою мамашу амогуса 👀👅👀
Модеры обновили память старой RTX 2080 с 8 до 16Gb
Валерий Саркисов
16:43
Что это за новое, доселе неведомое звание такое ???!
Прорыв в лазерных технологиях от российских ученых НИИ "Полюс"
Silvium
16:41
Сочувствую. Я бы внутренне не смог принять что весьма не дешёвая железка не работает на заводских параметрах
Процессоры Intel Core i9-13900K/14900K повреждаются из-за чрезмерного ограничения мощности
Silvium
16:38
Всё нормально. Фанатики - это особенные люди. Мне ваши в 2010 предрекали "сгорит" Phenom II 1090T (разгон 4,3 ghz). Но он жив по сей день. Потом AMD фанаты орали что "сгорит" i5 11600k. Тут или трол...
Процессоры Intel Core i9-13900K/14900K повреждаются из-за чрезмерного ограничения мощности
Дмитрий Зяблов
16:33
Как обычно, срут а пакеты в темноте.
Замгоссекретаря США пообещала ужесточить антироссийские санкции
Omon-Ra
16:31
только если это озон глобал, готовьтесь получать атлоны без возможности возврата)
Ryzen 7 5800X3D vs Ryzen 5 5600X3D – как сэкономить $100 без потери производительности в играх
VermeeY
16:29
Ага, типа того. Опаньки пора менять место дислокации, по моему следу идут.
Собираем народный ПК для самых требовательных игр 2024 года, не переплатив ни одного рубля
Владимир Богданов
16:19
Переплата по ssd, лучшеб блок добавили, а мать с 5600 в комплекте стоит с озона 20,блок deepcool 750w 4500р,память 32 г га Kingston 4000, 4060 от 27 до 32 хорошая от гиги
Собираем народный ПК для самых требовательных игр 2024 года, не переплатив ни одного рубля
Johan_888
16:11
Сама природа восстала против хохлоты.
На Украине мыши вывели из строя технику НАТО, в которой использовалась кукурузная оплетка провода
Максим Ширшов
16:01
У моей знакомой буквально вчера нетак ssd вышел из строя, она возмущалась, что не послушала интуицию и взяла ssd название которого кричит, что с этим ssd что-то не так )
5 причин купить в 2024 году SSD-накопитель большего объема, чем нужен вам прямо сейчас
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем