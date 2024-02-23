Выходящие для игры обновления часто "ломают" совместимость с теми или иными модами

Как сообщает PC Gamer со ссылкой на заявление студии Larian, разработчики в настоящий момент активно работают над кроссплатформенной поддержкой модов для своей RPG Baldur’s Gate 3, получившей звание «Игры года». Руководитель издательского подразделения Майкл Доус заявил, что полноценная поддержка модов появится в этом году. Здесь стоит отметить, что Larian выпустили для своего проекта ряд обновлений – среди них были как крупные, так и мелкие. И часто эти обновления «ломали» совместимость игры с теми или иными модами.

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По словам Доуса, студия планирует активно сотрудничать с моддерским сообществом. По сути, система поддержки модов уже практически готова, но она нуждается в серьезном тестировании. Также моддеры могут внести полезные предложения, часть из которых будет реализована. Особый интерес среди геймеров вызвала новость о том, что моды будут официально поддерживаться и на консолях – это редкость для современных игр. В настоящий момент известно, что в студии создается специальная команда для курирования моддерского инструментария. По предварительной информации, частичная поддержка модов может появиться в игре через несколько месяцев, а полная – во второй половине года.