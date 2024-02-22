А их средняя зарплата увеличилась на 30%

Как сообщает издание «Коммерсант», ссылаясь на данные «Авито Работа» и Salary Index, спрос на услуги курьеров в разных крупных городах России за 2023 год вырос в 3-4 раза. Выросли и доходы доставщиков — в среднем на 30%. В мегаполисах активно работающие курьеры зарабатывают по 40-80 тысяч рублей в месяц, в Москве — 60-120 тысяч. Автокурьеры получают еще больше. Эксперты отмечают, что пандемия коронавируса с ее локдаунами привела к изменению модели потребления: многие граждане, ранее не пользовавшиеся услугами доставки, теперь используют их постоянно.

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Примечательно, что компаниям приходится конкурировать за работников — если курьер недоволен условиями, он достаточно легко и быстро может сменить работодателя. Сроки подбора сотрудников в этой сфере увеличились на 20-40%, при этом одной лишь финансовой мотивации часто недостаточно, чтобы удержать доставщиков — требуются дополнительные бонусы. Не хватает компаниям и представителей других смежных профессий – кладовщиков, сборщиков заказов и сортировщиков. При этом большинство специалистов по занятости сходятся во мнении, что рынок доставки в России в ближайшие годы будет только расти.