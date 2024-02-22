Процессор будет обладать колоссальным энергопотреблением и тепловыделением

Автор YouTube-канала Moore's Law Is Dead (MLID), ранее неоднократно предоставлявший общественности инсайдерские данные, впоследствии подтверждавшиеся, со ссылкой на собственные источники заявил, что корпорация Intel может разрешить «скальпировать» процессор Core i9-14900KS без потери гарантии. Скальпированием процессора принято называть снятие теплораспределительной крышки с последующей заменой термоинтерфейса под ней на жидкий металл.

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Ранее скальпирование процессора, даже проведенное успешно, в 100% случаев приводило к потере гарантии. Но Core i9-14900KS, по предварительной информации, будет обладать колоссальным энергопотреблением и тепловыделением — под нагрузкой TDP процессора может превышать 410 Вт, а частота двух флагманских ядер из восьми производительных — достигать 6.2 ГГц. Пока предоставленную MLID информацию можно считать неподтвержденными слухами, но блогер, как правило, не делится действительно сомнительными данными, так что вероятность того, что Intel разрешит скальпирование и не будет лишать гарантии пользователей, успешно его проводящих, достаточно высока.