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[Zero]
Мошенники зарегистрировали сотни доменов с похожими на Qiwi названиями
Злоумышленники снова оперативно используют актуальный инфоповод

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Как сообщает издание Forbes.ru, эксперты по информационной безопасности зафиксировали регистрацию сотен доменных имен с названиями, похожими на Qiwi. По мнению специалистов, большинство из таких доменов зарегистрированы и будут использоваться мошенниками, экспуатирующими актуальный инфоповод – отзыв лицензии у Qiwi Банка и прекращение работы одноименной платежной системы. 

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В различных доменных зонах были зарегистрированы такие имена, как qewi, qi-wi, qi7i, qivi и многие другие. В настоящий момент пополнение и вывод средств с Qiwi кошельков недоступны, поэтому мошенники будут «предлагать помощь» и с тем и с другим. На самом же деле, никакой помощи они, конечно, предоставлять не будут – вместо этого их целью является завладение персональными, финансовыми и авторизационными данными граждан. Согласно прогнозам экспертов по кибербезопасности, в ближайшие недели злоумышленники будут активно эксплуатировать данную тему, после чего переключатся на другую – выборы президента РФ. Уже сейчас можно спрогнозировать, что в связи с выборами мошенники будут проводить фейковые «розыгрыши призов» и рассылки с приглашениями на фишинговые сайты.

#информационная безопасность #мошенники #qiwi #домены
Источник: forbes.ru
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