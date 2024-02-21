Установка обновлений зависает на 98% или 99%

Как сообщает популярный ресурс ITHome, пользователи операционной системы Windows 10 от корпорации Microsoft столкнулись с неожиданной проблемой — если они удаляют предустановленный браузер Edge, то обновление ОС до последней версии становится невыполнимой задачей. Установка накопительного апдейта KB5032190 останавливается на 98-99%, после чего система выдает ошибку. Примечательно, что если вернуть удаленный браузер на место, то обновление успешно инсталлируется.

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По информации журналистов, с обозначенной проблемой пользователи начали сталкиваться еще в прошлом году, но Microsoft пока ничего не сделала для ее решения. Впрочем, обновления операционных систем Windows 10 и Windows 11 часто что-то «ломают» — так, недавно выпущенные февральские апдейты в ряде случаев приводят к частичной или полной неработоспособности панели задач. Иногда баг можно исправить удалением обновления и его повторной установкой, но помогает это далеко не всегда. Альтернативный вариант решения проблемы – создание нового пользователя, но он подходит не всем, так что многие владельцы ПК и ноутбуков предпочитают просто не устанавливать новейшие обновления и сначала убеждаться в том, что они не вызывают серьезных неполадок в работе ОС.