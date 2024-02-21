Компания предложит модификации емкостью 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ.

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, компания Crucial презентовала линейку высокоскоростных твердотельных накопителей с поддержкой пятой версии интерфейса PCI-Express — новинки будут предлагаться под названием T705. Они базируются на контроллере Phison E26-max14um, оснащенном DRAM-буфером, а также используют 232-слойные 3D TLC чипы памяти Micron.

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Производитель заявляет, что SSD могут достигать скорости последовательного чтения в 14.5 ГБ/с и последовательной записи в 12.7 ГБ/с, а скорость случайного — 1.8/1.55 миллиона IOPS соответственно. Накопители будут предлагаться в модификациях емкостью 1, 2 и 4 терабайта, а их стоимость составит примерно 239, 399 и 689 долларов. За предустановленный радиатор придется доплатить еще 20 или 40 долларов в зависимости от выбранной емкости. Приобрести SSD можно будет уже в марте.

Согласно статистике участников рынка, в продаже появляется все больше PCI-Express 5.0 SSD, но пока они не пользуются большой популярностью у массового потребителя из-за высоких цен, а также отсутствия практической необходимости в выдаваемых ими скоростных показателей. Для домашне-игровых и большинства рабочих сценариев использования хватает скоростей, обеспечиваемых PCI-E 4.0 или даже PCI-E 3.0. Что же касается вероятности снижения цен на новинки — она крайне небольшая, поскольку на рынке наблюдается усугубляющийся дефицит чипов NAND.