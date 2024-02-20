Причем даже при невысокой нагрузке на CPU и GPU

Как сообщает ресурс PPE, посвященный в первую очередь видеоиграм и всему, что с ними связано, владельцы консолей Sony PlayStation 5 Slim стали чаще жаловаться на перегрев устройств — иногда приставка выводит соответствующее сообщение даже когда нагрузка на CPU и GPU невысока, например, во время просмотра видео на Youtube. Впрочем, чаще всего проблема чрезмерного нагрева возникает все-таки во время гейминга. Так, один из комментаторов отметил, что перегрев случается в MW3 и War Thunder – сначала вентилятор начинает функционировать на максимальных оборотах, а потом система выдает предупреждение: «Консоль слишком горячая, отключите ее или подождите, пока она остынет».

Проблема чрезмерного нагрева PS5 Slim впервые начала обсуждаться еще осенью 2023 года, но тогда о ней говорили в основном обозреватели и блогеры, сейчас же в сети стало появляться все больше жалоб от обычных пользователей. Корпорация Sony пока никак не отреагировала — возможно, для этого нет достаточного количества обращений. Тем не менее, как подмечают эксперты, если перегрев возникает сейчас, меньше, чем через год после выхода устройства, со временем проблема лишь усугубится.