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NASA набирает добровольцев для симуляции жизни на Марсе — миссия продлится год
Ранее похожий проект реализовали и в России, но тогда речь шла о симуляции полета

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Как сообщает издание PCMag, NASA ищет добровольцев, которые на протяжении целого года будут жить в модели марсианской базы — участникам проекта предстоит выполнять техническое обслуживание среды обитания, выращивать урожай и выполнять другие задачи. По предварительным данным, в симуляции жизни на Марсе будут участвовать четыре человека, а сама испытательная площадка будет располагаться в Хьюстоне.

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К добровольцам предъявляются определенные требования, касающиеся как состояния здоровья, так и образования и опыта. Чтобы иметь возможность принять участие в эксперименте, необходимо иметь квалификацию магистра в одной из естественных наук, таких, как математика, биология, физика, инженерия, или одна из компьютерных специальностей в аккредитованном учебном заведении. Также понадобятся опыт работы в выбранной области не менее 2 лет и лицензия на пилотирование самолета.

Симуляции полета на Марс или проживания на Красной планете проводились и раньше – например можно вспомнить эксперимент «Марс-500», проведенный Россией при международном участии в 2010-2011 годах. Тогда в рамках проекта шесть человек прожили в изоляции 520 дней, выполняя при этом различные научно-технические задачи — в экипаже было три россиянина, а также француз, итальянец и китаец. Эксперимент завершился успешно, а каждый из участников получил вознаграждение порядка 3 миллионов рублей.

#космос #nasa #марс #симуляция
Источник: pcmag.com
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