Неизвестно, будет это упрощенная версия или, напротив, усовершенствованная

Продукты Apple первого поколения, такие, как оригинальные iPhone, iPad и Apple Watch, часто впечатляли новизной, но имели ряд практических недостатков — то же самое, по мнению ряда обозревателей, можно сказать и о VR/AR гарнитуре Vision Pro, которую сам производитель предпочитает называть «пространственным компьютером». Как считает авторитетный аналитик Bloomberg Марк Гурман, до выхода следующей версии гарнитуры пройдет не менее 18 месяцев. При этом на данном этапе непонятно, предпочтет Apple выпустить упрощенную и удешевленную модель или, напротив, усовершенствованную. Возможно, окончательное решение в компании примут, исходя из динамики продаж и возвратов Vision Pro.

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Другой популярный инсайдер и аналитик, Минг Чи Куо, полагает, что ждать упрощенную версию гарнитуры следует примерно в 2025 году, а Vision Pro 2 — не раньше 2027 года. Также эксперты отмечают, что конкуренты Apple, такие, как Samsung, выпустят собственные устройства виртуальной, дополненной или смешанной реальности. Возможно, в ближайшие годы подобные гаджеты наконец-то станут массовыми, хотя пока этому мешают как технологические проблемы, так и высокие цены.