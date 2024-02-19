В сети снова ругают Microsoft за плохой контроль качества апдейтов

Пользователей операционных систем Windows 10 и Windows 11 от корпорации Microsoft уже не удивить появлением тех или иных проблем после установки свежих обновлений — в ряде случаев ОС и вовсе переставала загружаться. Как сообщает ресурс Windowslatest, апдейты Windows 10 KB5034763 и Windows 11 KB5034765 также могут вызывать сбои в работе системы, хотя и не настолько критичные. Так, эксперты сообщают об исчезновении панели задач или ее некорректной работе — значки «Звук», «Сеть» и другие не отображаются.

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Энтузиасты с Reddit проверили различные очевидные способы устранения проблемы вроде перезапуска процесса «explorer.exe», изменения настроек и перезагрузки компьютера, а также проверки системных файлов — они не помогают. А вот удаление установленного обновления решает проблему, причем после его повторной установки баг может как вернуться, так и не вернуться. Еще несколько комментаторов отписали, что вернуть панель задач помогает создание в ОС нового пользователя, но такой метод устранения неполадки подойдет не всем. Вероятно, в ближайшем будущем Microsoft выпустит исправление, сейчас же, возможно, лучший выход — не устанавливать «проблемные» апдейты.