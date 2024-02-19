За ту же цену или чуть дороже можно приобрести гораздо более производительные видеокарты

Решение NVIDIA прекратить выпуск видеокарт GeForce RTX 3050 с 8 гигабайтами видеопамяти и заменить их на RTX 3050 c 6 гигабайтами, урезав при этом и ряд других характеристик, изначально вызвало скептическое отношение у большинства геймеров. При этом многие эксперты предположили, что компания таким образом освобождает на рынке место для будущего графического ускорителя начально-игрового сегмента под условным названием RTX 4050. Если это действительно так, то он будет не сильно производительнее оригинальной RTX 3050 8 ГБ и окажется значительно слабее, чем RTX 3060.

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Специалисты популярного ресурса TechPowerup протестировали обновленную RTX 3050 6 ГБ и пришли к выводу, что покупать эту видеокарту в большинстве случаев нет никакого смысла. Полноценная RTX 3050 8 ГБ быстрее ее почти на 30% — более того, новинка уступает на 20% даже GTX 1660 Ti. Как отмечают в комментариях, честнее было бы назвать RTX 3050 6 ГБ по-другому: RTX 3040. Приобрести модель можно примерно за 180 евро, и для такой карты это высокая цена. За 210 евро можно взять уже AMD Radeon RX 6600 с 8 гигабайтами памяти — а этот графический ускоритель на 60% прооизводительнее, чем новинка NVIDIA. Порекомендовать RTX 3050 6 ГБ можно разве что геймерам, предпочитающим старые или нетребовательные игры, и при этом желающим собрать полностью бесшумный ПК – на рынке есть модификации «три тысячи пятидесятой» с полностью пассивной системой охлаждения, поскольку ее TGP в играх не превышает 70-80 Вт.