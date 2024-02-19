Компания злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке

Как сообщает Bloomberg, американская корпорация Apple может получить первый в Европе крупный антимонопольный штраф в размере 500 миллионов евро. По данным журналистов, компания из Купертино нарушила антимонопольное законодательство Евросоюза, злоупотребив доминирующим положением на рынке приложений для iOS. Из-за установленной Apple высокой комиссии на платежи в App Store (30%) стриминговому музыкальному сервису Spotify пришлось повысить свои расценки.

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Расследование Еврокомиссии показало, что действия «яблочных» являются антиконкурентными. В самой Apple при этом заявляют, что именно благодаря App Store Spotify стал ведущим стриминговым сервисом в Европе. Регуляторов, тем не менее, подобное объяснение не удовлетворило. Стоит отметить, что именно благодаря настойчивости европейских антимонопольщиков был принят закон, обязывающий Apple разрешить установку приложений из сторонних источников. Аналогичная ситуация – и с проприетарным разъемом Lightning, вместо которого в следующих поколениях iPhone будет использоваться стандартный USB Type-C.