Возможно, это последний CPU сокета LGA 1700

Как сообщает популярный ресурс Videocardz, будущий флагманский процессор Intel Core i9-14900KS «засветился» на сайте одного из французских ритейлеров — речь идет о магазине под названием PC21. С НДС модель предлагается за 750-770 евро в зависимости от того, идет речь об OEM или BOX варианте. Таким образом, Core i9-14900KS на старте продаж может стоить примерно на 150 евро дороже, чем Core i9-14900K. С точки зрения соотношения стоимости и характеристик такую прибавку в цене вряд ли можно чем-то оправдать, но флагманские, статусные продукты всегда стоят дорого.

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Новый процессор предложит все ту же ядерную формулу, что и 14900K – 8 P-ядер с поддержкой мультипоточности и 16 E-ядер без таковой. Его отличительная особенность – повышенные рабочие частоты. Так, 2 из 8 P-ядер смогут функционировать на 6.2 ГГц, при этом заявленный PL1 TDP составит 150 Вт. Что же касается фактического TDP в стресс-тестах и мультипоточных приложениях с хорошо распараллеливаемой нагрузкой, он, если верить инсайдерам, превышает 410 Вт. Исходя из таких данных, можно с уверенностью сказать, что для хотя бы относительно комфортной работы с Core i9-14900KS понадобится как минимум высокоэффективная система охлаждения с 360-420 мм радиатором, а в идеале – кастомный контур.