А тактовая частота - более 3 ГГц

Как сообщает популярный китайский ресурс ITHome, ссылаясь на информацию инсайдера RedGamingTech, будущий флагманский графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 5090 предположительно будет обладать энергопотреблением и тепловыделением на уровне 520+ Вт против 450+ Вт у RTX 4090. Также видеокарта сможет похвастать более высокими, чем у модели предыдущего поколения тактовыми частотами – более 3 ГГц.

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Согласно сведениям RedGamingTech, модель будет базироваться на чипе GB202 с 192 потоковыми мультипроцессорами. Предполагается, что она получит 384-битную шину и 24 гигабайта видеопамяти GDDR7, а также будет поддерживать пятую версию интерфейса PCI-Express. По мнению инсайдера, RTX 5090 будет на 50-60% производительнее, чем RTX 4090 в играх с классической растеризацией (без трассировки лучей и DLSS) в разрешении 4K. Также он полагает, что все видеокарты RTX 5000 будут оснащаться видеопамятью GDDR7. При этом решения младшего и среднего ценового сегмента, по предварительным данным, получат 8 линий PCI-Express, а модели продвинутого среднего, субфлагманского и флагманского – полноценные 16 линий.