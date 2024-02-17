Стоимость устройства пока не раскрывается

Как сообщает популярный ресурс Gizmochina, китайская корпорация Lenovo презентовала новый ноутбук-трансформер под названием Yoga Book 9 (13IMU9), оснащенный двумя OLED-дисплеями. Устройство без проблем складывается и раскладывается, и способно функционировать в различных положениях и форматах. Оба экрана — 13.3 дюймовые с разрешением 2880x1800 точек и 100% охватом DCI-P3.

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Лэптоп основан на CPU Intel Core Ultra 7 155U и полагается на его встроенное графическое ядро – дискретной видеокарты в данном случае не предусмотрено. Объем оперативной памяти LPDDR5 в максимальной конфигурации составляет 32 ГБ, емкость твердотельного накопителя — 1 ТБ. Также модель может похвастаться расширенным комплектом разъемов и интерфейсов — имеются даже гироскоп и датчик освещенности. Емкость аккумуляторной батареи достаточно высока и составляет 80 Вт*ч. Если верить заявлениям производителя, ее хватит на 8-9 часов активной работы. Пополнять запас энергии можно при помощи 65-ваттной зарядки. Стоимость ноутбука пока неизвестна, но, учитывая форм-фактор и наличие двух дисплеев, очевидно, что устройство не будет дешевым.