Сама Google также тестирует внедрение в поиск различных ИИ-функций

Компания OpenAI занимает одну из лидирующих позиций в гонке генеративных ИИ – помимо всемирно известного чат-бота ChatGPT, у нее немало и других продуктов. По данным инсайдеров, фирма работает и над собственным поисковиком с функциями искусственного интеллекта, который, согласно планам, должен составить конкуренцию Google. В настоящий момент нет информации, будет поисковик интегрирован в ChatGPT или реализован в качестве отдельного инструмента. Здесь стоит отметить, что в самой корпорации Google также не игнорируют последние тенденции и тестируют различные ИИ-функции поиска.

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Изначально ChatGPT не имел доступа к размещенной в интернете информации, но осенью 2023 года OpenAI анонсировала открытие этого доступа и возможности просматривать веб-страницы. В первую очередь эта функциональность была необходима для того, чтобы интегрировать чат-бот с поиском Microsoft Bing, который не пользовался популярностью среди интернет-пользователей. Microsoft, как и многие другие технологические компании, также стремится развивать свои продукты с использованием возможностей ИИ, используя для этого собственный бренд Copilot. Вероятно, в навязывании конкуренции поисковику Google OpenAI и Microsoft составят своеобразную коалицию: первая компания предоставит техническую реализацию, а вторая – маркетинговое продвижение среди аудитории операционных систем линейки Windows.