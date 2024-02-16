В основном в целях тестирования

Как сообщает издание India Today, глава корпорации Google Сундар Пичаи в недавнем интервью рассказал о своих личных привычках в сфере технологий и о стиле воспитания детей. Как заявил топ-менеджер, он использует более 20 смартфонов – в основном в целях тестирования на них различных продуктов Google. Также, по словам Пичаи, важно использовать двухфакторную аутентификацию и соблюдать другие меры сетевой безопасности.

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Говоря о стиле воспитания детей, руководитель Google рассказал, что считает важным прививать подрастающему поколению умение самостоятельно устанавливать для себя ограничения – по его мнению, это эффективнее, чем жесткие правила, например, по количеству часов использования компьютеров или мобильных гаджетов. По мнению журналистов India Today, это означает, что Пичаи верит в принципы ответственного использования технологий. Рассказал специалист и о своих мыслях по поводу развития искусственного интеллекта и нейросетей – он считает, что создание сильного ИИ станет одной из важнейших вех в истории человечества. По значимости такой ИИ можно сравнить с огнем или электричеством.