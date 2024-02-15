Развитие сетей пятого поколения в стране может обойтись дороже, чем в других государствах

Как сообщает издание «Известия», в России после нескольких лет обсуждения наконец-то выделили частоты для сетей связи пятого поколения (5G) – под данные нужды будет использоваться диапазон 4,4–4,99 ГГц. После расчистки данного диапазона и выработки правил выдачи полос частоты будут распределяться между операторами. По мнению экспертов, это может затянуться надолго, а само развитие сетей 5G в России окажется длительным и дорогостоящим процессом.

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Одна из ключевых проблем заключается в том, что в большинстве государств для сетей пятого поколения используется диапазон 3,4–3,8 ГГц, в России же он занят силовыми ведомствами. Отсутствие унификации приведет к дополнительным затратам, особенно с учетом того, что базовые станции согласно действующему законодательству также придется использовать отечественного производства.

Объем трафика в российских сетях ежегодно растет на десятки процентов, при этом расширение мощностей сейчас проходит крайне проблемно, поскольку две из трех ключевых телекоммуникационных компаний ушли с отечественного рынка. Речь идет о Nokia и Ericsson. Третий крупный игрок, компания Huawei также сократила объемы своей рыночной деятельности в РФ, опасаясь дополнительных санкций со стороны других стран.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что подготовительные работы к запуску сетей 5G будут проводиться в России в 2025 году, массовое же развертывание связи пятого поколения начнется в 2026 году. Тем временем в США и Южной Корее сетями 5G пользуются уже десятки миллионов человек, а в Китае — сотни миллионов. Как считают представители операторов связи, в частности, «МегаФона» и «Билайна», от выделения частот до реального запуска сетей может пройти не один год. При этом вопрос появления качественных российских базовых станций и их массового производства все еще не решен. А еще часть выделенного диапазона, полосу 4,8–4,95 ГГц запрещается использовать ближе 300 км от сухопутной границы и 450 км — от морской.