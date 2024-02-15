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[Zero]
В МВД назвали Telegram основным инструментом для злоумышленников в IT-сфере
Мессенджер активно используется злоумышленниками для коммуникации

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замначальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России Сергея Ерохина, мессенджер Telegram стал основным инструментом коммуникации для злоумышленников в IT-преступлениях. По словам Ерохина, взаимодействие с компанией Telegram сильно затруднено и на практике в нынешних условиях практически неосуществимо, поскольку она работает вне российской юрисдикции и не хранит данные на расположенных в РФ серверах.

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По мнению отраслевых экспертов, преступления в IT-сфере часто носят организованный и трансграничный характер, что приводит к увеличению ущерба от них и усложнению их раскрытия. Так, в 2023 году количество тяжких и особо тяжких IT-преступлений выросло примерно на четверть, и это с учетом того, что некоторые инциденты могли остаться невыявленными. В преступной деятельности злоумышленники широко используют утекшие персональные, платежные и авторизационные данные россиян, умело подстраиваются под актуальные инфоповоды, не пренебрегают технологическими достижениями и методами социальной инженерии.

#информационная безопасность #telegram #информационные технологии #мессенджеры #преступления
Источник: tass.ru
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